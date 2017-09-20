Собственник Бинбанка попросил ЦБ провести санацию банка

Собственник Бинбанка обратился в Центральный банк РФ с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

О том, что Центробанк может в четверг, 21 сентября, объявить о введении временной администрации в Бинбанке и передаче его в ФКБС, сообщила ранее газета "Ведомости" со ссылкой на человека, близкого к регулятору, нескольких банкиров и еще несколько источников.

В пресс-службе Банка России прокомментировали: "Собственник Бинбанка обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора. Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время".

В Бинбанке сообщили, что работают в штатном режиме, - передает РИА Новости.

Бинбанк основан 1 ноября 1993 года. Кредитная организация работает с частными лицами, малым и средним бизнесом, крупными корпоративными клиентами. Основные акционеры - Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4% акций), - уточняет ТАСС. По данным ЦБ, Бинбанк входит в список 30 крупнейших российских банков. Он занимает восьмое место в стране по объему вкладов физлиц и 12-е место по размеру активов.