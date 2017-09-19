Роскомнадзор поддержал введение НДС для иностранных онлайн-магазинов

В Роскомнадзоре считают, что налоги в России должны платить все, кто работает и зарабатывает в нашей стране.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров поддержал введение НДС для иностранных интернет-магазинов.

По его словам, отечественные и иностранные онлайн-ритейлеры должны быть в равных условиях. Как подчеркнул Жаров, "свой рынок надо защищать". "Налоги в бюджет страны должны платиться всеми, кто здесь зарабатывает деньги. С подходом я согласен",— цитирует главу Роскомнадзора РИА Новости». По мнению чиновника, вопрос введения НДС необходимо "обсуждать с налоговой службой".

От "Коммерсанта" ранее стало известно, что в правительстве обсуждают инициативу российских онлайн-ритейлеров ввести налог для их иностранных конкурентов, в том числе компаний AliExpress, Amazon и eBay. Сайты компаний, которые откажутся платить НДС, могут быть заблокированы через Роскомнадзор.