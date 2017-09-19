Южный Урал вошел в ТОП-15 эффективных регионов по налоговой политике
19 сентября 2017, 16:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
За год Южный Урал сумел подняться на 24 пункта и оказался в ТОП-15 рейтинга эффективности налоговой политики. Его составила компания «ПрайсвотерхаусКупер Раша Б.В.» («PwC») по итогам 2016 года.
Как отметил Борис Дубровский, эффективное использование полномочий чиновников позволяет Южному Уралу увеличивать налоговые поступления в региональный бюджетю
- Это не осталось незамеченным со стороны профессионального сообщества, - подчеркнул губернатор.
Такие успехи обусловлены расчетом налога на имущество организаций и физлиц от кадастровой стоимости объекта. Область может улучшить свои показатели, если повысит размер платежа по трудовому патенту для мигрантов, увеличит число бизнесменов, использующих патенты, а также снизит уровень дотаций из федерального бюджета.