Южный Урал вошел в ТОП-15 эффективных регионов по налоговой политике

За год Южный Урал сумел подняться на 24 пункта и оказался в ТОП-15 рейтинга эффективности налоговой политики. Его составила компания «ПрайсвотерхаусКупер Раша Б.В.» («PwC») по итогам 2016 года.

Как отметил Борис Дубровский, эффективное использование полномочий чиновников позволяет Южному Уралу увеличивать налоговые поступления в региональный бюджетю

- Это не осталось незамеченным со стороны профессионального сообщества, - подчеркнул губернатор.

Такие успехи обусловлены расчетом налога на имущество организаций и физлиц от кадастровой стоимости объекта. Область может улучшить свои показатели, если повысит размер платежа по трудовому патенту для мигрантов, увеличит число бизнесменов, использующих патенты, а также снизит уровень дотаций из федерального бюджета.