Размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества для собственников помещений в многоквартирных домах Среднего Урала в 2018 году останется неизменным и составит 9 рублей 00 копеек с одного квадратного метра занимаемой площади. Соответствующее решение 19 сентября принято областным кабинетом министров.

Как пояснил глава регионального ЖКХ Николай Смирнов, переоценка значений размера взноса на капремонт производится в течение всего срока региональной программы капитального ремонта и осуществляется, как правило, до начала реализации ее очередного трехлетнего периода.

С учетом оценочной стоимости капитального ремонта домов, включенных в краткосрочный план на 2017 год, напомнил он, минимальный взнос был установлен на уровне 9 рублей.

Напомним, расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах производится в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя РФ.

Для определения указанного значения на 2018 год правительством Свердловской области использовались следующие показатели: общая стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренная краткосрочными планами муниципалитетов; суммарная площадь жилых и нежилых помещений МКД, аккумулирующих фонд капремонта на счете регионального оператора, в размере 5,6 миллиона квадратных метров; доля расходования средств со счета регионального оператора; доступность взноса для граждан – собственников помещений в многоквартирных домах.