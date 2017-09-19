Малому бизнесу предсказали разорение после повышения правительством МРОТ

Анонсированное правительством России повышение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума может негативно сказаться на малом и среднем бизнесе. Такая точка зрения была высказана в СМИ.

«Московский комсомолец» указал на то, что многие малые и средние предприятия в настоящее время находятся на грани разорения. После увеличения МРОТ они могут эту грань перейти. Выход из сложившейся ситуации эксперты видят в предоставлении бизнесу налоговых послаблений.

Ранее «Аргументы недели» писали, что повышение МРОТ будет происходить в 2 этапа. Его уравняют с прожиточным минимумом с 1 января 2019 года.