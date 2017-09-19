На Южном Урале убрали 60 процентов зерновых

Главе Южного Урала доложили о ходе уборочных работ. На сегодняшний день убрано 60 процентов пашни и половина посадок картофеля.

Намолот зерна превышает уровень прошлого года на 20 тысяч тонн. В этом более всего преуспели Бреды и Варна. В среднем с гектара собирают по 17 центнеров зерна (в прошлом году – 14.7 центнеров), уточнил глава регионального минсельхоза Сергей Сушков. На урожайность повлияло количество осадков и погода, качество семян и соблюдение технологии, в том числе и применение удобрений.

Кроме того, на Южном Урале выкопали половину посаженного картофеля - 58 тысяч тонн. Урожайность также высокая - 180 центнеров с гектара (в 2016 году было 141 центнер с гектара).

Также продолжается уборка овощей, которые выращиваются на открытом грунте. Пока убрано 24 процента моркови, лука, капусты и свёклы. Овощи и картофель продают и кладут на хранение.

Немаловажно, что в прошлом году на модернизацию овощехранилищ аграрии вложили 120 миллионов руб. Это обеспечит высокую сохранность овощей. Также в уборке урожая помогает новая техника. В этом году на покупку новых тракторов и комбайнов в текущем году направлено 200 миллионов рублей из бюджета Южного Урала.