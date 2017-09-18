Киев запланировал на 2018 год рост минимальной зарплаты на 16%

Правительство Украины планирует в будущем году повысить минимальную зарплату на 16 процентов. Украинские экономисты заложили в проект государственного бюджета на 2018 год рост минимальной зарплаты на 16% — до 3,723 тысяч гривен ($142).

Пресс-служба украинского правительства сообщила, что в "следующем году минимальная зарплата вырастет с 3,2 тысяч гривен до 3,723 тысяч гривен, или на 16,3%".

Ежемесячный прожиточный минимум на одного человека составит с 1 января 1,7 тысяч гривен ($64,8), с 1 июля — 1,777 тысяч гривен ($67,8), с 1 декабря — 1,853 тысяч гривен ($70,7).

В законопроекте учтена инфляция на уровне 7 процентов.

15 сентября правительство Украины утвердило проект госбюджета на 2018 год. Документ зарегистрирован в парламенте. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее сообщал, что средняя зарплата украинского рабочего в марте составила 6752 гривны ($255).