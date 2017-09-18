Медведев: инфляция в России находится на уровне исторического минимума
18 сентября 2017, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что инфляция в России в настоящий момент находится на историческом минимуме.
По словам главы правительства, со временем на этом фоне произойдет восстановление реальных доходов, а также оживление внутреннего спроса. Медведев подчеркнул, что безработица в РФ сейчас находится на низком уровне, передает в понедельник РИА "Новости".
Власти предусмотрели меры, направленные на стимулирование частной инвестиционной активности, чтобы вышеуказанные тренды были долгосрочными и стабильными.