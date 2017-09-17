Украина планирует взять в долг $2 млрд в 2018 году

В следующем году Киев намерен взять в долг два миллиарда долларов. Столько же будет привлечено на внешних рынках заимствований в 2019 году. Об этом сообщил министр финансов страны Александр Данилюк.

Министр отметил на конференции "Ялтинская европейская стратегия" , что эти суммы являются ориентирами и могут отличаться. Данилюк добавил, что эти суммы заложены в программе Международного валютного фонда.

Ранее Министерство финансов Украины подсчитало общий государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины к июню 2017 года. Госдолг страны за год вырос на $0,33 млрд и теперь равен до $75,01 млрд.