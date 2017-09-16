Греф прокомментировал заявления о скором крахе криптовалют

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг криптовалют.

Ранее на этой неделе идею внедрения нового вида денег раскритиковал руководитель американского банка JP Morgan Chase. Джейми Даймон назвал криптовалюты мошенничеством, популярность которого в скором времени пройдет.

Кроме того, накануне обвалился курс самой распространенной криптовалюты – биткоина. Это произошло после сообщения о том, что власти Китая собрались запретить криптовалюты у себя в стране.

Герман Греф в разговоре с журналистами заявил, что понимает настороженность Джейми Даймона по отношению к новым платежным средствам. При этом Греф спрогнозировал, что через несколько лет технология блокчейна, на которой работают криптовалюты, сможет обеспечить «гигантский сдвиг» в экономике. Последствия данного сдвига глава Сбербанка предсказать не взялся.