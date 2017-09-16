ЦБ спрогнозировал скачок цен в регионах проведения ЧМ-2018 по футболу

Банк России (ЦБ) допустил временное ускорение инфляции в 2018 году в регионах, где пройдет чемпионат мира по футболу. Об этом сообщается в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на 2018–2020 годы.

Российский регулятор отмечает, что темпы роста цен на прогнозном горизонте несколько выше общероссийских, вероятно, будут наблюдаться в Центральном и Северо-Западном федеральных округах с более значительной долей в потреблении импортных товаров, отличающихся более высокой волатильностью цен.

Это будет связано с резким скачком потребительского спроса. Его обеспечат футбольные болельщики, которые приедут поддержать свои любимые команды.

Из отчёта на 2018-2020 годы следует, что региональные различия в динамике инфляции будут небольшими.

В докладе Банка России также сказано, что рост зарплат в России снизится из-за притока мигрантов.



Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе.