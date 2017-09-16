//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Экономика 13+

СМИ: Россия отключит Прибалтику от электричества

16 сентября 2017, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: Россия отключит Прибалтику от электричества
globallookpress.com

«Братство электрокольца» под названием БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва) может распасться, чего очень опасаются страны Балтики. Занятно, что ранее Прибалтика сама изъявила желание выйти из БРЭЛЛ.

Покончить с «оккупационным прошлым» - такова была причина, по которой страны Новой Европы (Эстония, Латвия и Литва) объявили о возможном выходе из договора БРЭЛЛ. Как только такое заявление прозвучало, стало очевидно, что Россия и сама может расторгнуть энергетические отношения с упомянутыми странами,  а такое положение Прибалтику не устраивает. Происходящее напоминает классический сюжет про женские измены: пусть они нам (мужчинам) изменяют, но мы изменяем им раньше, сообщает портал rubaltic.ru.

Решение балтийских стран по выходу из БРЭЛЛ – чисто политическое и никаких дивидендов странам не принесет. А если Россия «изменит им» раньше, то и политический демарш не удастся. Собственных денег на присоединение к энергетике Евросоюза у Прибалтики нет и их придется просить у того же ЕС, которому теперь не до того с проблемами по выходу Великобритании из Евросоюза.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Происшествия

Стало известно, чем была начинена бомба, взорвавшаяся в метро Лондона

Стало известно, чем была начинена бомба, взорвавшаяся в метро Лондона

Первые результаты экспертизы, проведенной британским оборонным ведомством, свидетельствуют о том, что основным зарядом был пероксид ацетона - вещество, известное под названием "Мать сатаны".

//В мире

Трамп поторопился поздравить ВВС США с 70-летием

Трамп поторопился поздравить ВВС США с 70-летием

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в микроблоге Twitter сообщение, в котором поздравил ВВС США с юбилеем. Однако ошибочка вышла: 70-летие ВВС отмечается только через два дня.

//Общество

Собянин уволил главу управы района Восточное Измайлово

Собянин уволил главу управы района Восточное Измайлово

Эдуард Темнов уволен с поста главы управы Восточного Измайлово. Соответствующее распоряжение 15 сентября подписал столичный градоначальник Сергей Собянин. Чиновник освобожден с должности по собственной инициативе.

//В мире

Тропический шторм «Норма» у побережья Мексики усилился до урагана

Тропический шторм «Норма» у побережья Мексики усилился до урагана

Тропический шторм «Норма», находящийся в южной части полуострова Калифорния в Мексике, усилился до урагана. Об этом сообщается на сайте Национального центра США по предупреждению ураганов (NHC).

//Происшествия

Глава МИД Чехии пострадал в автомобильной аварии

Глава МИД Чехии пострадал в автомобильной аварии

Глава МИД Чехии Лубомир Заоралек попал в автомобильную аварию. Министр получил травму головы и был вертолетом доставлен в больницу города Брно, сообщила журналистам представитель дипведомства Ирэна Валентова.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

В США рассказали о катастрофе СУ-27 в Неваде

В США рассказали о катастрофе СУ-27 в Неваде

Ранее в ряде СМИ прошла информация о крушении в штате Невада (США) самолета российского производства Су-27. Американская сторона первоначально отказалась комментироватьЧП, но позже комментарий последовал.

//Происшествия

В Москве сошли с рельсов вагоны с металлом

В Москве сошли с рельсов вагоны с металлом

В Москве у станции «Перово» (юго-восток столицы) 16 сентября сошли с рельсов вагоны с металлом. Инцидент произошел в 03.51. С рельсов сошли семь загруженных вагонов, никто из людей не пострадал.

//Новости ADWILE

sent

//Шоу-бизнес

Ведущие Comedy Club посмеялись над Ольгой Бузовой

Ведущие Comedy Club посмеялись над Ольгой Бузовой

На ТНТ стартовал новый сезон шоу «Comedy Club». Среди звездных гостей юмористического проекта оказалась Ольга Бузова — телеведущая не первый раз приходит в «Камеди», становясь объектом шуток со стороны ведущих.

//Культура

Ангелину Вовк поздравляют с юбилеем

Ангелину Вовк поздравляют с юбилеем

Ангелина Вовк – легендарная советская и российская телеведущая 16 сентября отмечает юбилей. Сложно поверить, но той самой тете Лине из "Спокойной ночи, малыши", самой яркой ведущей "Песни года" исполняется 75 лет.

//Новости партнеров

//В мире

Ким Чен Ын заявил о скором создании в КНДР ядерных сил

Ким Чен Ын заявил о скором создании в КНДР ядерных сил

Несмотря на американские санкции, Северная Корея продолжает реализовывать свои права на самооборону (как она это называет). 16 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о готовности создать ядреные силы.

//Происшествия

В Питерском аэропорту Пулково в двигатель самолета попала птица

В Питерском аэропорту Пулково в двигатель самолета попала птица

Лайнер из воздушной гавани Пулково под Санкт-Петербургом должен был вылететь в Саратов минувшим вечером в 21.30, но был задержан на 17 часов из-за птицы в двигателе. Проверкой инцидента занимается Прокуратура.

//В мире

США выделят Украине $250 млн на хранилище для ОЯТ

США выделят Украине $250 млн на хранилище для ОЯТ

Америка поможет Украине сэкономить на переработке их отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Американская компания выделит стране деньги на строительство собственного хранилища для ядерных отходов.

//Здоровье

Минздрав: в России создана уникальная вакцина от гриппа

Минздрав: в России создана уникальная вакцина от гриппа

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что Институтом эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи была разработана новая уникальная вакцина против от гриппа А всех штампов.

//Наука

Ученые предупреждают о скорой и резкой перемене климата на Земле

Ученые предупреждают о скорой и резкой перемене климата на Земле

Ученые предполагают, что человечество в 2018 году должно быть готово к резкой смене климата на Земле. Причиной этому послужит смещение полюсов, происходящее раз в 259 лет.

//В мире

В Дейр-эз-Зоре боевики сдались сирийским войскам

В Дейр-эз-Зоре боевики сдались сирийским войскам

Боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) сдались на милость победителей, сирийской армии, а городе Дейр-эз-Зор. Таким образом, террористы потеряли последний свой оплот и отброшены за Евфрат.

//Происшествия

Видео, как турецкие пограничники нашли россиянку в чемодане грузина

Видео, как турецкие пограничники нашли россиянку в чемодане грузина

Молодая россиянка была обнаружена в багаже гражданина Грузии, когда он попытался пешком пересечь турецко-грузинскую границу в районе погранпоста Сарп. Инцидент произошел 14 сентября.

//Политика

Германия прекращает сотрудничество с Турцией

Германия прекращает сотрудничество с Турцией

Глава германского правительства Ангела Меркель в интервью немецкой прессе 16 сентября заявила, что ФРГ еще больше сократит экономическое сотрудничество с Турцией ради освобождения задержанных там немцев.

//Происшествия

В ДТП под Красноярском погиб ребенок

В ДТП под Красноярском погиб ребенок

Трагедия произошла под Красноярском. Там в автомобильной аварии на трассе погиб ребенок семи лет. Инцидент произошел на шоссе Железногорск-Подгорный под Красноярском, 34-летняя женщина не справилась управлением.

//Происшествия

В Киеве прогремел сильный взрыв

В Киеве прогремел сильный взрыв

На улице Елены Телиги в украинской столице в пятницу вечером прогремел взрыв. На место оперативно выехали взрывотехники, криминалисты, сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

//Наука

Ученые: огромных размеров астероид может уничтожить Марс

Ученые: огромных размеров астероид может уничтожить Марс

Если учесть, что размеры Красной планеты не достигают и 11 процентов от размеров Земли, а летящий астероид превышает по площади десять футбольных полей, для Марса столкновение с таким объектом будет фатальным.

//Экономика

ЦБ спрогнозировал скачок цен в регионах проведения ЧМ-2018 по футболу

ЦБ спрогнозировал скачок цен в регионах проведения ЧМ-2018 по футболу

Банк России (ЦБ) допустил временное ускорение инфляции в 2018 году в регионах, где пройдет чемпионат мира по футболу. Об этом сообщается в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на 2018–2020 годы.

//Происшествия

Украинский журналист избит охранниками Порошенко за съемку в ресторане

Украинский журналист избит охранниками Порошенко за съемку в ресторане

Сотрудники Управления государственной охраны Украины избили журналистов, которые хотели снять ужин в ресторане с участием президента Петра Порошенко и нескольких высокопоставленных чиновников.

//В мире

СМИ: уехавшие за рубеж ученые боятся возвращаться в Россию

СМИ: уехавшие за рубеж ученые боятся возвращаться в Россию

Так называемую «утечку мозгов» российское правительство решило компенсировать возвращением уехавших ученых. Однако, стало известно, что служители науки боятся возвращения на родину по многим причинам.

//Общество

Денег нет, но вы молитесь

Денег нет, но вы молитесь

Недавно в столице прошли выездные совещания по реализации проекта «200 храмов Москвы». Лейтмотивом всех докладов строителей звучало: «Скоро! Скоро достроим, скоро отделаем! Уложимся в сроки!».

//Общество

Минобороны рассекретило новые методы борьбы с ИГ в Сирии

Минобороны рассекретило новые методы борьбы с ИГ в Сирии

Против боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии Министерство обороны России стало применять новые методы борьбы. Об этом сообщается на сайте ведомства 16 сентября.

//Наука

Фото загадочного глаза с МКС опубликовал Роскосмос (ФОТО)

Фото загадочного глаза с МКС опубликовал Роскосмос (ФОТО)

Новый экипаж Международной космической станции приступил к работе накануне и уже порадовал оригинальным снимком, который сами космонавты прозвали «загадочным глазом». Фото публикует Роскосмос.

//Общество

Минюст РФ ужесточит наказание для авиадебоширов

Минюст РФ ужесточит наказание для авиадебоширов

Российское министерство юстиции готовит поправки в закон об авиаперевозках касаемо ответственности пассажиров за поведение на борту воздушного судна. Первым делом предлагается штрафовать за съемку в самолете.

//В мире

Ушла из жизни старейшая женщина Земли

Ушла из жизни старейшая женщина Земли

На 118-м году жизни скончался старейший житель на планете Земля, жительница Ямайки Вайолет Мосс Браун. Об этом прискорбном событии сообщил 16 сентября глава правительства островного государства Эндрю Холнесс.

//Экономика

СМИ: Россия отключит Прибалтику от электричества

СМИ: Россия отключит Прибалтику от электричества

«Братство электрокольца» под названием БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва) может распасться, чего очень опасаются страны Балтики. Занятно, что ранее Прибалтика сама изъявила желание выйти из БРЭЛЛ.

//Наука

Опубликован последний снимок, сделанный Cassini

Опубликован последний снимок, сделанный Cassini

Ранее «Аргументы недели» сообщали о гибели на планете Сатурн космического аппарата «Кассини». Американское агентство космических исследований (НАСА) опубликовало «предсмертный» снимок космического аппарата.

//Политика

Меркель: предложение Путина о миротворцах не дает оснований для отмены санкций

Меркель: предложение Путина о миротворцах не дает оснований для отмены санкций

Предложение Владимира Путина о размещении миротворцев ООН в Донбассе глава германского правительства Ангела Меркель считает очень интересным, но это предложение не тянет на повод для отмены санкций.

//Происшествия

Под Одессой погибли дети при пожаре в лагере

Под Одессой погибли дети при пожаре в лагере

На Украине в детском оздоровительном лагере произошло возгорание в одном из корпусов в ночь на 116 сентября. Трое детей считались пропавшими без вести, пока их трупы не были обнаружены на пожарище.

//Происшествия

В Подмосковье рядом с детским садом задержали неадекватного мужчину с пистолетом

В Подмосковье рядом с детским садом задержали неадекватного мужчину с пистолетом

Сотрудники Росгвардии в Подмосковье задержали мужчину в состоянии алкогоьного опьянения с пневматическим пистолетом. Задержанный приставал к прохожим возле детского сада в Лобне.

//Происшествия

Стало известно, чем была начинена бомба, взорвавшаяся в метро Лондона

Стало известно, чем была начинена бомба, взорвавшаяся в метро Лондона

Первые результаты экспертизы, проведенной британским оборонным ведомством, свидетельствуют о том, что основным зарядом был пероксид ацетона - вещество, известное под названием "Мать сатаны".

//В мире

Трамп поторопился поздравить ВВС США с 70-летием

Трамп поторопился поздравить ВВС США с 70-летием

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в микроблоге Twitter сообщение, в котором поздравил ВВС США с юбилеем. Однако ошибочка вышла: 70-летие ВВС отмечается только через два дня.

//Общество

Собянин уволил главу управы района Восточное Измайлово

Собянин уволил главу управы района Восточное Измайлово

Эдуард Темнов уволен с поста главы управы Восточного Измайлово. Соответствующее распоряжение 15 сентября подписал столичный градоначальник Сергей Собянин. Чиновник освобожден с должности по собственной инициативе.

//В мире

Тропический шторм «Норма» у побережья Мексики усилился до урагана

Тропический шторм «Норма» у побережья Мексики усилился до урагана

Тропический шторм «Норма», находящийся в южной части полуострова Калифорния в Мексике, усилился до урагана. Об этом сообщается на сайте Национального центра США по предупреждению ураганов (NHC).

//Происшествия

Глава МИД Чехии пострадал в автомобильной аварии

Глава МИД Чехии пострадал в автомобильной аварии

Глава МИД Чехии Лубомир Заоралек попал в автомобильную аварию. Министр получил травму головы и был вертолетом доставлен в больницу города Брно, сообщила журналистам представитель дипведомства Ирэна Валентова.

//Происшествия

В США рассказали о катастрофе СУ-27 в Неваде

В США рассказали о катастрофе СУ-27 в Неваде

Ранее в ряде СМИ прошла информация о крушении в штате Невада (США) самолета российского производства Су-27. Американская сторона первоначально отказалась комментироватьЧП, но позже комментарий последовал.

//Происшествия

В Москве сошли с рельсов вагоны с металлом

В Москве сошли с рельсов вагоны с металлом

В Москве у станции «Перово» (юго-восток столицы) 16 сентября сошли с рельсов вагоны с металлом. Инцидент произошел в 03.51. С рельсов сошли семь загруженных вагонов, никто из людей не пострадал.

//Шоу-бизнес

Ведущие Comedy Club посмеялись над Ольгой Бузовой

Ведущие Comedy Club посмеялись над Ольгой Бузовой

На ТНТ стартовал новый сезон шоу «Comedy Club». Среди звездных гостей юмористического проекта оказалась Ольга Бузова — телеведущая не первый раз приходит в «Камеди», становясь объектом шуток со стороны ведущих.

//Культура

Ангелину Вовк поздравляют с юбилеем

Ангелину Вовк поздравляют с юбилеем

Ангелина Вовк – легендарная советская и российская телеведущая 16 сентября отмечает юбилей. Сложно поверить, но той самой тете Лине из "Спокойной ночи, малыши", самой яркой ведущей "Песни года" исполняется 75 лет.

//В мире

Ким Чен Ын заявил о скором создании в КНДР ядерных сил

Ким Чен Ын заявил о скором создании в КНДР ядерных сил

Несмотря на американские санкции, Северная Корея продолжает реализовывать свои права на самооборону (как она это называет). 16 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о готовности создать ядреные силы.

//Происшествия

В Питерском аэропорту Пулково в двигатель самолета попала птица

В Питерском аэропорту Пулково в двигатель самолета попала птица

Лайнер из воздушной гавани Пулково под Санкт-Петербургом должен был вылететь в Саратов минувшим вечером в 21.30, но был задержан на 17 часов из-за птицы в двигателе. Проверкой инцидента занимается Прокуратура.

//В мире

США выделят Украине $250 млн на хранилище для ОЯТ

США выделят Украине $250 млн на хранилище для ОЯТ

Америка поможет Украине сэкономить на переработке их отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Американская компания выделит стране деньги на строительство собственного хранилища для ядерных отходов.

//Здоровье

Минздрав: в России создана уникальная вакцина от гриппа

Минздрав: в России создана уникальная вакцина от гриппа

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что Институтом эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи была разработана новая уникальная вакцина против от гриппа А всех штампов.

//Наука

Ученые предупреждают о скорой и резкой перемене климата на Земле

Ученые предупреждают о скорой и резкой перемене климата на Земле

Ученые предполагают, что человечество в 2018 году должно быть готово к резкой смене климата на Земле. Причиной этому послужит смещение полюсов, происходящее раз в 259 лет.

//В мире

В Дейр-эз-Зоре боевики сдались сирийским войскам

В Дейр-эз-Зоре боевики сдались сирийским войскам

Боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) сдались на милость победителей, сирийской армии, а городе Дейр-эз-Зор. Таким образом, террористы потеряли последний свой оплот и отброшены за Евфрат.

//Происшествия

Видео, как турецкие пограничники нашли россиянку в чемодане грузина

Видео, как турецкие пограничники нашли россиянку в чемодане грузина

Молодая россиянка была обнаружена в багаже гражданина Грузии, когда он попытался пешком пересечь турецко-грузинскую границу в районе погранпоста Сарп. Инцидент произошел 14 сентября.

//Политика

Германия прекращает сотрудничество с Турцией

Германия прекращает сотрудничество с Турцией

Глава германского правительства Ангела Меркель в интервью немецкой прессе 16 сентября заявила, что ФРГ еще больше сократит экономическое сотрудничество с Турцией ради освобождения задержанных там немцев.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

В ДТП под Красноярском погиб ребенок

В ДТП под Красноярском погиб ребенок

Трагедия произошла под Красноярском. Там в автомобильной аварии на трассе погиб ребенок семи лет. Инцидент произошел на шоссе Железногорск-Подгорный под Красноярском, 34-летняя женщина не справилась управлением.

//Происшествия

В Киеве прогремел сильный взрыв

В Киеве прогремел сильный взрыв

На улице Елены Телиги в украинской столице в пятницу вечером прогремел взрыв. На место оперативно выехали взрывотехники, криминалисты, сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

//Наука

Ученые: огромных размеров астероид может уничтожить Марс

Ученые: огромных размеров астероид может уничтожить Марс

Если учесть, что размеры Красной планеты не достигают и 11 процентов от размеров Земли, а летящий астероид превышает по площади десять футбольных полей, для Марса столкновение с таким объектом будет фатальным.

//Экономика

ЦБ спрогнозировал скачок цен в регионах проведения ЧМ-2018 по футболу

ЦБ спрогнозировал скачок цен в регионах проведения ЧМ-2018 по футболу

Банк России (ЦБ) допустил временное ускорение инфляции в 2018 году в регионах, где пройдет чемпионат мира по футболу. Об этом сообщается в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на 2018–2020 годы.

//Происшествия

Украинский журналист избит охранниками Порошенко за съемку в ресторане

Украинский журналист избит охранниками Порошенко за съемку в ресторане

Сотрудники Управления государственной охраны Украины избили журналистов, которые хотели снять ужин в ресторане с участием президента Петра Порошенко и нескольких высокопоставленных чиновников.

//В мире

СМИ: уехавшие за рубеж ученые боятся возвращаться в Россию

СМИ: уехавшие за рубеж ученые боятся возвращаться в Россию

Так называемую «утечку мозгов» российское правительство решило компенсировать возвращением уехавших ученых. Однако, стало известно, что служители науки боятся возвращения на родину по многим причинам.

//Общество

Денег нет, но вы молитесь

Денег нет, но вы молитесь

Недавно в столице прошли выездные совещания по реализации проекта «200 храмов Москвы». Лейтмотивом всех докладов строителей звучало: «Скоро! Скоро достроим, скоро отделаем! Уложимся в сроки!».

//Общество

Минобороны рассекретило новые методы борьбы с ИГ в Сирии

Минобороны рассекретило новые методы борьбы с ИГ в Сирии

Против боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии Министерство обороны России стало применять новые методы борьбы. Об этом сообщается на сайте ведомства 16 сентября.

//Наука

Фото загадочного глаза с МКС опубликовал Роскосмос (ФОТО)

Фото загадочного глаза с МКС опубликовал Роскосмос (ФОТО)

Новый экипаж Международной космической станции приступил к работе накануне и уже порадовал оригинальным снимком, который сами космонавты прозвали «загадочным глазом». Фото публикует Роскосмос.

//Общество

Минюст РФ ужесточит наказание для авиадебоширов

Минюст РФ ужесточит наказание для авиадебоширов

Российское министерство юстиции готовит поправки в закон об авиаперевозках касаемо ответственности пассажиров за поведение на борту воздушного судна. Первым делом предлагается штрафовать за съемку в самолете.

//В мире

Ушла из жизни старейшая женщина Земли

Ушла из жизни старейшая женщина Земли

На 118-м году жизни скончался старейший житель на планете Земля, жительница Ямайки Вайолет Мосс Браун. Об этом прискорбном событии сообщил 16 сентября глава правительства островного государства Эндрю Холнесс.

//Экономика

СМИ: Россия отключит Прибалтику от электричества

СМИ: Россия отключит Прибалтику от электричества

«Братство электрокольца» под названием БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва) может распасться, чего очень опасаются страны Балтики. Занятно, что ранее Прибалтика сама изъявила желание выйти из БРЭЛЛ.

//Наука

Опубликован последний снимок, сделанный Cassini

Опубликован последний снимок, сделанный Cassini

Ранее «Аргументы недели» сообщали о гибели на планете Сатурн космического аппарата «Кассини». Американское агентство космических исследований (НАСА) опубликовало «предсмертный» снимок космического аппарата.

//Политика

Меркель: предложение Путина о миротворцах не дает оснований для отмены санкций

Меркель: предложение Путина о миротворцах не дает оснований для отмены санкций

Предложение Владимира Путина о размещении миротворцев ООН в Донбассе глава германского правительства Ангела Меркель считает очень интересным, но это предложение не тянет на повод для отмены санкций.

//Происшествия

Под Одессой погибли дети при пожаре в лагере

Под Одессой погибли дети при пожаре в лагере

На Украине в детском оздоровительном лагере произошло возгорание в одном из корпусов в ночь на 116 сентября. Трое детей считались пропавшими без вести, пока их трупы не были обнаружены на пожарище.

//Происшествия

В Подмосковье рядом с детским садом задержали неадекватного мужчину с пистолетом

В Подмосковье рядом с детским садом задержали неадекватного мужчину с пистолетом

Сотрудники Росгвардии в Подмосковье задержали мужчину в состоянии алкогоьного опьянения с пневматическим пистолетом. Задержанный приставал к прохожим возле детского сада в Лобне.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

//Наши партнеры