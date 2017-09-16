СМИ: Россия отключит Прибалтику от электричества

«Братство электрокольца» под названием БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва) может распасться, чего очень опасаются страны Балтики. Занятно, что ранее Прибалтика сама изъявила желание выйти из БРЭЛЛ.

Покончить с «оккупационным прошлым» - такова была причина, по которой страны Новой Европы (Эстония, Латвия и Литва) объявили о возможном выходе из договора БРЭЛЛ. Как только такое заявление прозвучало, стало очевидно, что Россия и сама может расторгнуть энергетические отношения с упомянутыми странами, а такое положение Прибалтику не устраивает. Происходящее напоминает классический сюжет про женские измены: пусть они нам (мужчинам) изменяют, но мы изменяем им раньше, сообщает портал rubaltic.ru.

Решение балтийских стран по выходу из БРЭЛЛ – чисто политическое и никаких дивидендов странам не принесет. А если Россия «изменит им» раньше, то и политический демарш не удастся. Собственных денег на присоединение к энергетике Евросоюза у Прибалтики нет и их придется просить у того же ЕС, которому теперь не до того с проблемами по выходу Великобритании из Евросоюза.