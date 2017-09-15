ЦБ: ключевая ставка понижена до 8,5 процентов

В пятницу, 15 сентября, в ЦБ России сообщили, что ключевая ставка была понижена на 0,5 п.п. и составила 8,5 процентов годовых.

Соответствующее решение сегодня принял совет директоров Банка России, уточняется на официальном портале регулятора.

В Банке России отметили, что в настоящий момент инфляция в стране находится почти на уровне 4 процентов, а отечественная экономика демонстрирует рост. Как уточняет ТАСС, ЦБ РФ на фоне сложившейся ситуации допускает возможность очередного снижения ключевой ставки в ближайшие два квартала.