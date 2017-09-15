Свердловские власти займутся незаконными свалками

Выступая на очередном заседании правительства области, глава региона Евгений Куйвашев поднял проблему несанкционированных свалок, сообщает департамент информполитики губернатора.

Нынешние меры по борьбе с нелегальным складированием неэффективны, считает врио губернатора. На территории Свердловской области выявлено 400 незаконных свалки, а к ответственности привлечены только 15 человек. Поэтому министерству природных ресурсов и экологии было поручено разработать комплекс мер для улучшения экологической ситуации в этой сфере и сформировать пакет предложений по ужесточению наказания. На это отведен месяц.

«У нас под ногами лежат реальные богатства: только промышленных отходов, годных к переработке, накоплено свыше 177 миллионов тонн. Всего по Свердловской области к концу 2016 года в объектах размещения отходов и на территории хозяйствующих субъектов накоплено свыше 9 миллиардов тонн отходов производства и потребления. Считаю необходимым разработать комплекс дополнительных мер, стимулирующих инвестиционную привлекательность переработки промышленных и бытовых отходов», - заявил Куйвашев.