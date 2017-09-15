Минфину поручено отказаться от гуманитарной помощи Донбассу

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР могут с 2019 года лишиться части гуманитарной помощи, поступающей из российского бюджета. Деньги Донбасса будут переброшены на проекты Крыма и Калининграда.



Как следует из протокола совещания от 1 сентября, оказавшегося в распоряжении РБК, правительству нужно профинансировать дополнительно 85 млрд руб. расходов на Крым и Севастополь в 2018–2020 годах. Общая сумма, под которую нужно найти финансовое обеспечение, составляет 165 млрд руб. на три года.



Эксперты отмечают, развитие Крыма и Севастополя для страны вопрос репутации, иначе зачем их присоединили, поэтому правительство должно продемонстрировать заметный прорыв в развитии полуострова. Калининград же власти хотят сделать «витриной» для Запада. Поскольку это заведомо уже российские территории, то они не останутся без финансирования, а вот в судьбе донбасских республик Россия не уверена.



