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Свердловскую корпорацию "Ява" банкротят

14 сентября 2017, 16:51 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

Свердловскую корпорацию "Ява" банкротят
Фото: photos.wikimapia.org

13 сентября в свердловский Арбитражный суд поступил иск от ООО «Полипластик Урал» о банкротстве ООО «Управляющая компания «Ява». Сумма требований составляет 33,1 млн руб.

Ранее с требованием о взыскании долга «Полипластик Урал» обращался в третейский суд, который удовлетворил требование истца и постановил, что УК «Ява»должна выплатить 33,1 млн руб. основного долга и 639,8 тыс. руб. пени. А в июле истец обратился в арбитражный суд Свердловской области, чтобы истребовать исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда.

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Уникальная российская технология переработки мусора оказалась никому не нужной

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"Школьному стрелку" из ивантеевской школы предъявлено обвинение

"Школьному стрелку" из ивантеевской школы предъявлено обвинение

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Астероид размером с МГУ пролетел мимо Земли

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Ювелирный Благотворительный бал отмечает юбилей

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