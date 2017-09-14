13 сентября в свердловский Арбитражный суд поступил иск от ООО «Полипластик Урал» о банкротстве ООО «Управляющая компания «Ява». Сумма требований составляет 33,1 млн руб.

Ранее с требованием о взыскании долга «Полипластик Урал» обращался в третейский суд, который удовлетворил требование истца и постановил, что УК «Ява»должна выплатить 33,1 млн руб. основного долга и 639,8 тыс. руб. пени. А в июле истец обратился в арбитражный суд Свердловской области, чтобы истребовать исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда.