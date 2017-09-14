Московский бизнес: казнить нельзя помиловать

Начинающиеся этой осенью в Москве выплаты предпринимателями налогов на коммерческую недвижимость за 2016 год, исходя из ее кадастровой стоимости, грозят многим предприятиям среднего и малого бизнеса реальной гибелью.

Налоги на недвижимость для многих из них по сравнению с предыдущим годом выросли в 6-8 раз. Напомним, реформа налогообложения в столице, начатая московскими властями три года назад, означает постоянное увеличение числа предприятий среднего и малого бизнеса, которым надо платить налог на недвижимость по кадастровой, а не по инвентаризационной стоимости, что во много раз больше. При этом последовательно повышается размер ставки по этому налогу.

В первую очередь, «попали под нож» владельцы торговой и офисной недвижимости. Сейчас переход на налогообложение торгово-офисной недвижимости по кадастровой стоимости практически завершен. С 1 января 2017 года налог по кадастровой стоимости должны уплачивать владельцы всех торговых и офисных площадей.

Предприятия, занимающиеся в Москве другими видами деятельности, платят налог на недвижимость либо по кадастровой стоимости, либо по среднегодовой стоимости имущества. При этом количество предприятий, которые чиновники переводят на уплату налога по кадастровой стоимости увеличивается каждый год.

Перечень московских властей на 2015 год включал 5400 объектов коммерческой недвижимости, собственники которых платили налог по кадастровой стоимости. Перечень на 2016 год – 7000 объектов.

В перечень 2017 года вошло уже 24 000 объектов, т.е. более чем в 3 раза больше, чем в предыдущем году. В первую очередь, это торговые, офисные здания и помещения, объекты общественного питания и бытового обслуживания.

Более высокотехнологичный бизнес, например, медицинский, сталкивается с наибольшими проблемами. С огромным трудом в Москве можно найти или построить здание, удобное для пациентов с точки зрения транспортной доступности. Нужно приобрести оборудование, нанять квалифицированный персонал, потому что речь идет о важнейшей социальной услуге – заботе о здоровье людей. Для того чтобы запустить новую клинику, нужно, помимо вышеперечисленного, получить соответствующую лицензию, все необходимые разрешения и согласования. Этот процесс может исчисляться многими месяцами, даже годами.

Вступившая в строй клиника начинает приносить устойчивый доход только через несколько лет. А высочайшие налоги по кадастровой стоимости надо платить уже сегодня – до получения лицензии. Это во многих случаях ставит медицинский бизнес на грань разорения и уж точно задерживает развитие. Когда московские власти только приступили к налоговой реформе, предприниматели на многочисленных форумах, в обращениях в правительство Москвы просили отсрочить рост налогов на недвижимость в связи с трудностями, переживаемыми бизнесом в настоящее время.

Правительство Москвы пыталось убедить потрясенных бизнесменов в том, что введение кадастровой оценки отвечает их коренным интересам, потому что якобы позволит снизить стоимость объектов, находящихся в их собственности. Московские чиновники обещали, что рост стоимости коснется только тех объектов, которые по каким-то причинам не попали в кадастровую оценку 2014 года или чьи характеристики были отражены в кадастре некорректно.

На практике правительство Москвы не пошло навстречу бизнесу. Спешным введением кадастрового налога все московские предпринимателибыли поставлены в тяжелейшее положение. Кадастровая оценка коммерческих объектов недвижимости была проведена произвольно, без предварительных уведомлений и оказалась значительно выше рыночной. Налог существенно подорвал доходы предпринимателей, с трудом полученные в условиях затянувшегося кризиса.

Вместо того, чтобы отложить введение налогообложения по кадастровой стоимости, правительство Москвы в конце 2016 года одним из первых воспользовалось возможностью утвердить более высокую кадастровую стоимость объектов по итогам переоценки.

Заявления членов правительства Москвы свидетельствуют, что основной целью нововведений в налогообложении коммерческой недвижимостью был рост налоговых поступлений в столичную казну еще из одного источника. В 2015 году поступления по налогу на коммерческую недвижимость по кадастровой стоимости составили около 30 млрд рублей, в 2016 году – порядка 40 млрд рублей.

Однако расходование собранных в городской бюджет средств вызывает очень много вопросов. На фоне невыносимого давления на бизнес московские власти демонстрируют неизменную склонность к явным излишествам и неоправданным расходам совсем не первой необходимости.

Выросший в 6-8 раз налог на объекты коммерческой недвижимости, практически уничтожает малый и средней бизнес Москвы, хочется спросить у столичных чиновников: не пора ли опомниться?

Предприниматели не будут работать себе в убыток. Чтобы выжить, любому бизнесу, попавшему под колесо возрастающей налоговой нагрузки, придётся переложить дополнительные расходы на потребителей. Нас ожидает новый болезненный скачок цен на товары и услуги.

Президент России Владимир Путин постоянно приглашает в нашу страну иностранный инвестиционный капитал, говоря о благоприятной деловой атмосфере. Но выходит, что Москва – это не Россия, здесь все свое: бюджет, правила и цели. Резкий ежегодный рост налога на коммерческую недвижимость, затеянный в преддверии выборов Президента России в 2018 году выглядит как глупость, либо провокация. Ясно только, что этот экономический маневр московских властей вызовет новое напряжение в общественно-политической сфере.



Пример, предложенной в начале 2017 года правительством Москвы программы реновации жилья, наглядно показывает, что властям нужно вступать в диалог с обществом, с гражданами. Когда первоначально программу реновации хотели утвердить волевым способом, это вызвало бурю возмущения москвичей. После же того, как московские власти прислушались к мнению жителей, провели необходимые опросы, программу реновации стали поддерживать, по меньшей мере, 70% проживающих в подлежащих сносу домах.

Точно также московскому правительству надо выслушать мнение представителей среднего и малого бизнеса и обсудить с ними проблемы, к которым привели новые правила налогообложения коммерческой недвижимости.

Петр ЗАМЯТИН