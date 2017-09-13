Минсельхоз просит снизить налоги на фрукты и ягоды

Глава Минсельхоза Александр Ткачев просит депутатов Госдумы рассмотреть предложение ведомства о снижении НДС для российских аграриев, благодаря чему россияне смогли бы по приемлемым ценам покупать отечественные фрукты и ягоды.

По оценке Минсельхоза, снижение НДС с 18 до 10 процентов позволит снизить поток импортных фруктов на российские прилавки, а отечественные фрукты имеют все шансы подешеветь более чем на 15 процентов к концу сентября, передает РИА Новости.

По мнению Ткачева, налоговые льготы не только помогут сохранить высокие темпы закладки садов и виноградников, но и позволят через пять лет полностью заместить импорт основных фруктовых: яблок, груш и винограда.



