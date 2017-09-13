Производство молока на Среднем Урале увеличилось на 420 тонн за полгода

Свердловская область в числе шести регионов России, которые обеспечили наибольший прирост производства молока. За январь-июль текущего года в нашем регионе этот показатель вырос на 4,3 %, это 420 тысяч тонн.



«На производительность молока влияет много факторов - это и качество кормов, и погода, и условия содержания животных. Наше уральское животноводство - одно из передовых в России, поэтому мы ежегодно наращиваем производство молока и являемся лидерами по качеству молочных продуктов и сырого молока», - отметил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.



Всего, по данным министерства сельского хозяйства РФ, в стране произведено 9,29 миллиона тонн молока, это на 2,9% больше показателя 2016 года.