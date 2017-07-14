Владимир Путин: государство не позволит повышать цены на бензин

Про встречу президента РФ Владимира Путина с рабочими Лебединского горно-обогатительного комбината «Аргументы недели» сообщали ранее. Рабочие спросили главу государства и о политике цен на бензин.

Бензин в России дорожает, и рабочие не могли не спросить президента страны, что будет дальше с ценами на автомобильное топливо, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин заявил, что государство не даст возможности продавцам и производителям автомобильного топлива неоправданно повышать цены. При этом президент отметил, что правительство также и занижать стоимость бензина не станет, так как это ударит по экономике.