За четыре дня международной выставки "Иннопром" рестораны, транспорт и отели Екатеринбурга, предположительно, заработали около 1,5 млрд рублей, заявил ТАСС вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. Эта цифра учитывает только прямой экономический эффект для города. Выгода от заключенных соглашений сюда не входит.

- Опираясь и ссылаясь на методики, применяемые при расчете прямого экономического эффекта при проведении таких масштабных мероприятий, могу сказать, что при расчете учитывается средний чек за гостиницу, транспорт и питание. В этом году планируется, что выставку посетят порядка 50-55 тыс. человек, причем это платежеспособные представители разных государств. Таким образом, минимальный прямой экономический эффект за четыре дня составит более 1,5 млрд рублей, - заявил Орлов.