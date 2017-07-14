ЦБ РФ: ключевая ставка может быть снижена

В Банке России сегодня сообщили, что зафиксирован потенциал для снижения ключевой ставки в долгосрочной перспективе.

Отмечается, что процесс будет зависеть от конкретной макроэкономической ситуации в момент принятия решения. Данную информацию предоставила в пятницу, 14 июля, первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева, передает РИА "Новости".

Напомним, что в июне текущего года Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, вследствие чего она составила 9 процентов годовых. Отметим также, что в 2017 году ЦБ еще дважды снижал ключевую ставку - в марте и апреле.