ЦБ РФ: ключевая ставка может быть снижена
14 июля 2017, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]
В Банке России сегодня сообщили, что зафиксирован потенциал для снижения ключевой ставки в долгосрочной перспективе.
Отмечается, что процесс будет зависеть от конкретной макроэкономической ситуации в момент принятия решения. Данную информацию предоставила в пятницу, 14 июля, первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева, передает РИА "Новости".
Напомним, что в июне текущего года Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, вследствие чего она составила 9 процентов годовых. Отметим также, что в 2017 году ЦБ еще дважды снижал ключевую ставку - в марте и апреле.