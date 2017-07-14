Ещё в нескольких российских регионах будут оформлять дешёвую ипотеку

Мордовия и ЯНАО, а также Московская и Ростовская области, Чувашия и Татарстан планируют подключить к льготной региональной программе по выдаче жилищных кредитов со ставкой от 6,25%. Эту программу в настоящее время реализует Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Как пишут "Известия", средняя ставка жилищного кредита по стране сегодня составляет 11,6%. Ранее кредиты с пониженной ставкой стали выдавать определенным категориям граждан во Владимирской и Новгородской областях. В Калининградской и Воронежской областях, а также в Республике Карелия начало действия программы запланировано на третий квартал текущего года.

Всего с начала реализации региональных программ по трем субъектам (Московская, Владимирская и Новгородская области) выдано кредитов более чем на 500 млн рублей.