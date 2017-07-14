Продуктовая корзина в России подорожала до 4233 рублей

К концу июня в России зафиксировали максимальное подорожание продуктовой корзины с начала года, пишут "Известия" со ссылкой на Росстат. Цена набора продуктов питания из 33 наименований выросла почти на 15% (до 4233,2 рубля).

В частности, в июне особенно быстро дорожали овощи и фрукты. Так, белокочанная капуста стала дороже в 1,5 раза, а яблоки, апельсины, свекла, картофель и морковь подорожали на 15,9-22,4%. При этом цены на огурцы и помидоры снизились на 25,4% и 22,8% соответственно, а чеснок подешевел на 3,8%.

В общей сложности плодоовощная продукция подорожала на 11,6% в июне по сравнению с 2% в мае. При этом в стоимостном выражении в июне она составила 26% продуктовой корзины.