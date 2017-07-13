Греф назвал главные страхи банков России

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал главные страхи российских банков. В числе главных страхов Греф назвал то, что "банки съест не какая-то одна большая акула, а большая стая мелких рыбешек", необходимость осмыслить будущую бизнес-модель, рентабельность капитала, финансовые технологии (финтех).

На Международном финансовом конгрессе глава Сбербанка рассказал о том, что очевидно, "маржа будет снижаться в силу целого ряда факторов", - передает РБК. "Последнее, что может сейчас прийти в голову, — вложить деньги в банки. Более сложного, более неопределенного бизнеса я сегодня не знаю" — сказал Греф об одном из основных страхов банков.

По словам главы Сбербанка, "объем инвестиций в финтехе и количество клиентов, которые пользуются интернет-банкингом, настолько широк, что традиционный банкинг уже ушел в историю".

Греф привел данные о Сбербанке - за два года сокращены 1300 отделений, которые обслуживали корпоративных клиентов, и сокращение продолжится. "Если мы достроим наше законодательство, то хождение в банк предприятий станет историей", — заявил Греф.

В Сбербанке было сокращение бухгалтеров, там работали 33 тысячи бухгалтеров, а сейчас - 1,5 тысячи. Греф рассказал, что Сбербанк в перспективе сократит штат андеррайтеров (сотрудники, рассматривающие заявки на кредиты) в три раза.