В России снова растут цены на бензин

На позапрошлой неделе рост цен на автомобильное топливо остановился, и вот теперь цены вновь показали рост. С 4 по 10 июля средние потребительские цены на автомобильное топливо в России выросли на 0,1%.

О росте цен на бензин сообщает Росстат 13 июля. Накануне бензин дорожал каждую неделю на 0,1%, 0,2%, 0,3% и 0,4%, пока рост не остановился. И вот на прошлой неделе цены снова поползли вверх. Дорожает не только бензин, но и дизтопливо. Эксперты подсчитали: с начала года бензин стал дороже на 4,6%, а дизельное топливо - на 3,7%. При этом уровень инфляции составлял в это же время 2,7%.

Больше всего бензин подорожал в Чите, Грозном и Архангельске - на 0,4-0,6%. В Севастополе, Симферополе и Перми бензин, напротив, подешевел на 0,1%.