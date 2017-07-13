Глава екатеринбургского HeadHunter рассказала, какие профессии уходят в прошлое

13 июля, в рамках международной выставки «Иннопром», состоялась пресс-конференция «Как работу на заводе превратить в работу мечты», в рамках которой директор Екатеринбургского филиала «HeadHunter» Анна Хвостова. рассказала, какие профессии теряют актуальность, сообщают организаторы выставки.

– В первую очередь начинают исчезать те профессии, которые легко поддаются автоматизации. Уходят в прошлое профессии логистов и охранников, в скором времени, возможно, частично уйдут юристы. Надо понимать, что с изменениями, которые произойдут в сфере добычи сырья, многие добывающие сырье компании также испытают какие-то реструктуризации в этом направлении, и здесь тоже какие-то профессии исчезнут, но зато появятся новые. На сегодняшний день основными заказчиками на производственный персонал выступают такие традиционные промышленные центры, как Урал, Сибирь, а также крупные региональные центры – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Спрос на инженеров, энергетиков и технологов вырос на 87% за последний год на Урале. При этом в Свердловской области рост вакансий в сфере производственного персонала на четверть выше, чем в целом по России, – рассказала Анна Хвостова.