МЭР: гражданам России следует готовиться к колебаниям рубля
13 июля 2017, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в ходе своего выступления на Международном финансовом форуме сделал важное заявление.
Руководитель ведомства рекомендует россиянам быть готовыми к колебаниям курса рубля. Орешкин подчеркнул, что ничего страшного и тем более экстремального в волатильности нет, передает сегодня РИА "Новости".
Глава Минэкономразвития также заметил, что российская экономика вернулась к состоянию дефицита текущего счета впервые за долгое время. Максим Орешкин уточнил, что в третьем квартале власти ожидают дефицит в размере 5 миллиардов рублей.