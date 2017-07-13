МЭР: гражданам России следует готовиться к колебаниям рубля

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в ходе своего выступления на Международном финансовом форуме сделал важное заявление.

Руководитель ведомства рекомендует россиянам быть готовыми к колебаниям курса рубля. Орешкин подчеркнул, что ничего страшного и тем более экстремального в волатильности нет, передает сегодня РИА "Новости".

Глава Минэкономразвития также заметил, что российская экономика вернулась к состоянию дефицита текущего счета впервые за долгое время. Максим Орешкин уточнил, что в третьем квартале власти ожидают дефицит в размере 5 миллиардов рублей.