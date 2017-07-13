Банк России: в стране начался новый цикл роста экономики

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящий момент российская экономика стоит на пороге нового цикла роста.

Эти данные были предоставлены в рамках Международного финансового конгресса. Как уточнила Набиуллина, в 2017 году ЦБ ожидает рост экономики на уровне 1,3-1,8 процента, передает ТАСС.

Ключевой задачей регулятора в грядущие пять лет, по словам главы Банка России, будет не снижение инфляции и удержание ее на целевом уровне. По ее мнению, политика Центробанков в обозримом будущем существенно ужесточится, а мировая экономика будет двигаться по пути восстановления.