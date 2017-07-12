Эксперт: холодное лето ускорит российскую инфляцию

Холодное лето 2017-го «отличится» не только прохладой и сильными дождями, считают эксперты. Необычно холодная погода снизит урожай, а это в свою очередь приведет к росту инфляции в нашей стране.

Необычайно прохладное лето в Центральной России неизбежно разгонит инфляцию, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на экспертов российского Центробанка.

Эксперты ЦБ РФ отмечают, что рост цен на плодоовощную продукцию уже сейчас достиг 8,3%, и этот процесс усиливается. И хотя июньское повышение цен на овощи и стало необычно высоким для этого времени, эксперты утверждают, что инфляция все же замедлит падение к концу лета. Инфляцию может спасти большой урожай зерновых культур.