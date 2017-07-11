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Свердловская область подписала первые соглашения в рамках "Иннопрома-2017"

11 июля 2017, 14:59 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

Свердловская область подписала первые соглашения в рамках "Иннопрома-2017"
Фото: Департамент информполитики губернатора Свердловской области

На второй день работы выставки "Иннопром", врио Свердлловской области Евгений Куйвашев подписал первые соглашения в сфере науки и промышленности.

«Все подписанные сегодня соглашения создают хороший задел для укрепления экономики, повышения промышленного потенциала Свердловской области и, в итоге, позволят повысить уровень жизни наших людей. Мы видим, что год от года растет качество документов о сотрудничестве, которые подписываются на ИННОПРОМе. Кроме того, договоренности с нашими партнерами отвечают главной цели выставки, которая должна иметь не только и не столько имиджевый эффект, но, прежде всего, реальный экономический, технологический, внедренческий», – сказал Евгений Куйвашев.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Свердловской области и АО «Объединенная судостроительная корпорация» подписаны с вице-президентом по техническому развитию корпорации Дмитрием Колодяжным.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в сфере промышленности и науки по вопросам развития на территории Свердловской области судостроительной отрасли. Среди основных направлений сотрудничества – организация взаимодействия и развития производственной кооперации, содействие технологическому и техническому перевооружению, совместная реализация федеральных и региональных госпрограмм в части разработки и производства новых образцов высокотехнологической продукции судостроения. Все эти задачи системно работают на развитие промышленного потенциала Среднего Урала, в том числе способствуют появлению новых рабочих мест.

«ОСК последовательно выступает за развитие всей отрасли судостроения и судового машиностроения – и в периметре корпорации, и вне его. Важной задачей стратегии развития корпорации является наращивание научно-технического потенциала отрасли и ее выполнение получит дополнительный импульс через соглашение с правительством Свердловской области», – сказал вице-президент ОСК Дмитрий Колодяжный.

Сегодня на территории Свердловской области работает более 40 крупных и средних промышленных предприятий, отраслевых научно-исследовательских и образовательных организаций, специализирующихся на разработке и производстве военно-морской продукции.

Соглашение между правительством Свердловской области и АО «Российский экспортный центр», подписанное Евгением Куйвашевым и генеральным директором РЭЦ Петром Фрадковым делает Свердловскую область «пилотным регионом» по созданию нового инструмента господдержки несырьевого экспорта и обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

Напомним, в рамках реализации направления стратегического развития Российской Федерации «Международная кооперация и экспорт» Евгением Куйвашевым утвержден паспорт приоритетного регионального проекта «Развитие экспорта Свердловской области». Паспортом предусмотрено к концу 2018 года создание на Среднем Урале регионального центра поддержки экспорта с целью создания удобных инструментов финансовой и нефинансовой поддержки несырьевого экспорта и более благоприятной для экспортёров регуляторной среды Свердловской области.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Свердловской области и некоммерческим партнерством «Ассоциация европейского бизнеса» глава Свердловской области заключил с генеральным директором АЕБ Франком Шауффом.

Цель соглашения – повышение эффективности торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, создание благоприятных условий для привлечения и защиты инвестиций, реализации совместных инвестиционных проектов в таких приоритетных сферах как промышленность, энергетика, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, наука, технологии, торговля. Соглашение позволит определить формат будущего взаимодействия и послужит хорошей базой для продвижения интересов Свердловской области на европейском рынке.

Напомним, Ассоциация европейского бизнеса – основное представительство иностранных инвесторов в России, объединяющее 500 компаний.

Меморандум о сотрудничестве между областным правительством и ООО «ОМИА УРАЛ» подписано Евгением Куйвашевым и директором компании Максимом Поповым. Основная цель документа – закрепление уже существующего партнерства.

Так, в Свердловской области концерном, который является одним из мировых лидеров в производстве пигментов и наполнителей из природного карбоната кальция для химической и бумажной промышленности, строительной индустрии и других отраслей, были реализованы инвестиционные проекты по модернизации горнодобывающего предприятия и строительству завода по производству молотого мрамора. Совокупные инвестиции концерна «ОМИА» в организацию производств на территории Свердловской области превысили 20 миллионов евро, создано 50 новых рабочих мест. На сегодняшний день концерн ведет активную инвестиционную политику в Свердловской области. В том числе в 2017 году предприятием запланировано развитие перерабатывающих мощностей за счет модернизации действующего производства в Полевском. В результате существенно увеличится номенклатура выпускаемой продукции, а также объемы ее отгрузки за пределы Свердловской области.

Соглашение о производственном сотрудничестве между АО «Производственное объединение Уральский оптико-механический завод» и компанией Bionet Co. Ltd (Республика Корея) подписали в присутствии Евгения Куйвашева генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных и заместитель президента компании Bionet Co. Ltd г-н Сон Кван Сог.

Суть соглашения – производственное сотрудничество при разработке и производстве медицинских изделий на территории России. Корейская компания производит медицинское оборудование для отделений интенсивной терапии, функциональной диагностики, акушерства. В 2017 году начались переговоры по сотрудничеству с УОМЗ относительно совместных проектов по продвижению и продажам фетальных мониторов, которые используются для диагностики функционального состояния плода.

Соглашение о намерениях между ООО «Современные технологии обработки древесины» (СТОД) и ОЭЗ «Титановая долина» подписано уполномоченным представителем генерального директора компании Тимуром Акчуриным и директором ОЭЗ Артемием Кызласовым также в присутствии главы Свердловской области.

Достигнутые договоренности позволят привлечь в Свердловскую область крупного инвестора, а также последовательно решать задачи, определенные главой региона по развитию лесопромышленного комплекса.

В рамках проекта планируется построить два завода. Речь идет о предприятии по производству OSB-плит мощностью 300 тысяч кубометров в год. Объем инвестиций составит 10 миллиардов рублей. Непосредственно на производстве будет создано 400 новых рабочих мест. Кроме того, прогнозируется создание порядка 800 рабочих мест в смежных снабжающих организациях (лесозаготовка, вывозка леса и т.п.). Отметим, что в след за пуском первого предприятия, в планах строительство второй очереди – завода по производству LVL-балок мощностью 80 тысяч кубических метров год. Сумма инвестиций составит 5 миллиардов рублей, планируется создание 200 рабочих мест непосредственно на производстве и порядка 200 рабочих мест в смежных организациях. Оба предприятия будут локализованы в первой очереди ОЭЗ «Титановая долина». Для нужд будущего резидента управляющая компания зарезервировала участки площадью 68 гектаров.

Соглашение о сотрудничестве между Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, правительством Свердловской области и международным организационным комитетом «Глобальный управленческий вызов» подписано Евгением Куйвашевым, проректором академии Дмитрием Буташиным и главным исполнительным директором комитета Жоао Филипе Матосо Энрике.

Цель договоренностей – развитии и расширении сотрудничества в сфере организации и проведения чемпионатов по стратегическому менеджменту Global Management Challenge (GMC) на территории Свердловской области, в том числе проведения в 2019 году международного и национального финалов чемпионата и ежегодного проведения регионального этапа чемпионата – Кубка по стратегии и управлению бизнесом Свердловской области.

Отметим, GMC – это крупнейшее в мире первенство по стратегическому управлению. Свердловская область является одним из самых результативных регионов по количеству побед и численности участников GMC как в российском этапе реализации чемпионата, так и на международном уровне.

Напомним, Евгений Куйвашев и ректор РАНХиГС Владимир Мау в феврале текущего года подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает расширение взаимодействия сторон по трем направлениям, в том числе — при организации работы проектных офисов на территории Свердловской области.

Договор о создании базовой кафедры «Экономика и управление на предприятии» Уральского государственного экономического университета на базе машиностроительного завода имени Калинина подписано ректором УРГЭУ Яковом Силиным и генеральным директором предприятия Николаем Клейном в присутствии врио губернатора Свердловской области.

Заключение договора – новый этап деловых и творческих отношений сторон, начало которым положил подписанный в апреле 2016 года генеральный договор о сотрудничестве.

Университет и предприятие принимают на себя обязательства по совместному совершенствованию подготовки квалифицированных специалистов для машиностроительной отрасли. Создание базовой кафедры направлено на повышение качества экономического образования, обеспечения соответствия уровня подготовки выпускников вуза современным требованиям производства и рынка труда. Для этого базовая кафедра организует все виды практики студентов, предоставляет условия для выполнения выпускных квалификационных работ, нацеливая их на решение наиболее актуальных задач предприятия. В результате наиболее подготовленные выпускники университета смогут трудоустроиться для работы в подразделениях и службах предприятия.

Также в рамках ИННОПРОМа Евгений Куйвашев и первый заместитель главы автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова Вадим Чебан подписали соглашение между правительством Свердловской области и исполнительным комитетом Гагаузии о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

Целесообразность сотрудничества обусловлена высокой заинтересованностью предприятий и организаций Свердловской области в установлении долгосрочных деловых контактов с гагаузскими компаниями, востребованностью в Гагаузии продукции и услуг, которые производятся в Свердловской области, решением задач по диверсификации экспортной продукции предприятий Среднего Урала.

Среди перспективных направлений для развития торгово-экономических и гуманитарных связей – сельское хозяйство, машиностроение, химическая промышленность, транспортная логистика, туризм, сотрудничество в научной и образовательной сферах.

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//Общество

В крепости «Керчь» нашли уже 13 тысяч боеприпасов

В крепости «Керчь» нашли уже 13 тысяч боеприпасов

За три недели пиротехники при разминировании крепости «Керчь» нашли более 13 тысяч различных взрывоопасных предметов времен Великой отечественной войны.

//Наука

Ученые доказали, что длительность жизни зависит от кофе

Ученые доказали, что длительность жизни зависит от кофе

Ученые из Великобритании провели ряд исследований и выяснили, что ежедневное употребление кофе способно продлить жизнь человека. Эту информацию предоставили эксперты из Имперского колледжа Лондона.

//Происшествия

Рекламу ритуальных услуг поместили неподалеку от больницы в Сургуте

Рекламу ритуальных услуг поместили неподалеку от больницы в Сургуте

Рядом со зданием окружной клинической больницы в Сургуте появился баннер, рекламирующий ритуальные услуги. Неоднозначную и весьма резонансную ситуацию сегодня прокомментировал мэр города Вадим Шувалов.

//Непознанное

Останки гигантского существа нашли на спутнике Сатурна

Останки гигантского существа нашли на спутнике Сатурна

На старых снимках спутника Сатурна были обнаружены окаменелые останки гигантского существа. Согласно последней информации, уфологам удалось рассмотреть огромную птицу с длинным острым клювом.

//Культура

В Александринке впервые пройдет фестиваль медиаискусства Media In

C 14 по 16 июля на Новой сцене Александринского театра в Петербурге впервые пройдет фестиваль медиаискусства Media In. На площадках будут представлены основные актуальные направления и формы в медиаискусстве.

//Общество

Силовики ищут сбежавшего Мальцева в его подмосковном доме

Силовики ищут сбежавшего Мальцева в его подмосковном доме

Сегодня в подмосковном доме националиста Вячеслава Мальцева проходят обыски. Сам он недавно покинул Россию, узнав, что его собираются арестовать. В настоящий момент его местонахождение не известно.

//Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев радикально изменил внешность

Дмитрий Нагиев радикально изменил внешность

Знаменитый российский телеведущий, актер и шоумен Дмитрий Нагиев радикально изменил внешность. Мужчина, который уже много лет находится в одном образе, внезапно отпустил густую длинную бороду.

//Общество

Росгвардия: сообщения об излишней жестокости не соответствуют правде

Росгвардия: сообщения об излишней жестокости не соответствуют правде

В Росгвардии решили ответить на обвинения в излишней жестокости. Сотрудники ведомства, как сообщают официальные представители, всегда действуют исключительно в соответствии с действующим законодательством.

//Здоровье

Минздрав назвал категории больных, наиболее чувствительных к переменам погоды

Минздрав назвал категории больных, наиболее чувствительных к переменам погоды

Не только магнитные бури, но и резкая смена погоды негативным образом сказывается на здоровье метеочувствительных людей, которым приходится постоянно следить за своим здоровьем, чтобы избежать осложнений.

//В мире

Террористы ИГ* заявили, что их главарь мертв

Террористы ИГ* заявили, что их главарь мертв

Террористы группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России, заявили о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади. Якобы лидер организации погиб в ходе авиаудара.

//Хайтек

«Лаборатория Касперского» обнаружила вирус, ворующий данные банковских карт

«Лаборатория Касперского» обнаружила вирус, ворующий данные банковских карт

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую модификацию троянского вируса Neutrino, похищающего данные банковских карт, которые проходят через зараженные платежные терминалы.

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