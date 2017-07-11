Доходы СвЖД от продажи электронных билетов выросли на треть

В прошедшем полугодии уральским филиалом «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») продано более 1,2 млн электронных билетов на поезда дальнего следования. Это на 36,3% больше, чем за шесть месяцев прошлого года.

Доля электронных билетов в первом полугодии 2017 года составила 39,8% от общего количества проездных документов, реализованных на Свердловской магистрали. Ежедневно электронный билет на поезда дальнего следования покупают в среднем 6,9 тысяч пассажиров.