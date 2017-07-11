Прославившаяся на всю страну линейкой военной техники нового поколения "Армата" корпорация УВЗ представила на выставке "Иннопром" уникальное изделие - бронированный бульдозер Б10М2-С производства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».

Изделие "одето" в броню и готово к использованию в «горячих точках».

- Машина может применяться для выполнения широкого комплекса бульдозерно-рыхлительных работ на грунтах I-IV категорий, в том числе на мерзлых и скальных грунтах. Бульдозер способен выполнять инженерные работы, расчищать завалы, возводить защитные сооружения, участвовать в восстановлении разрушенных строений, нормализуя тем самым обстановку и осуществляя переход к мирной жизни. Бронирование не уменьшает его производительности, не снижает рабочих характеристик, - говорят создатели. - В отличие от зарубежных аналогов капотная часть Б10М2-С защищена от попадания пуль и осколков мин, поэтому оператор машины способен трудиться даже в зоне боевых действий. Специальная защита обороняет его и внутреннее оборудование кабины от пуль калибра 7,62-мм снайперской винтовки СВД. Элементы бронирования моторной установки обеспечивают локальную защиту размещенных за ними узлов и оборудования от пули 7,62-мм автомата АКМ.