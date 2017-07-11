Россия и страны Персидского залива создадут союз производителей алюминия

РФ и страны Персидского залива в 2018г намерены создать объединение стран - производителей алюминия

Министерство промышленности РФ и страны Персидского залива намерены создать объединение стран - производителей алюминия, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб на панельной дискуссии в рамках "Иннопрома".

"Сегодня назрела необходимость в многосторонней координации между ведущими странами - производителями первичного алюминия. Для этого нужно подумать о создании механизма - это может быть многосторонняя ассоциация или международная ассоциация, которая станет эффективной диалоговой площадкой в сфере развития алюминиевой промышленности", - отметил он.

По его словам, в настоящее время Минпромторг изучает перспективу выработки консолидированной позиции в формате Россия - страны Персидского залива, Китай и Индия, с тем, чтобы в 2018 году в рамках G20 создать многосторонний диалог в рамках глобальной инициативы в области устойчивого развития алюминиевой промышленности.

"Для перехода к более устойчивой системе ресурсно-сырьевого развития необходимо создать глобальный диалог для регулирования и реструктуризации алюминиевой отрасли в целом с учетом экономических и социальных последствий. Для обсуждения этих вопросов мы создали ряд рабочих групп - с ОАЭ, Бахрейном, Катаром, ведем активный диалог с Саудовской Аравией, Китаем и Индией по созданию отдельных отраслевых групп по развитию алюминиевой отрасли", - сообщил С.Цыб.

Он добавил, что российская сторона уже разработала и направила на рассмотрение в страны Персидского залива совместное заявление министров, встреча, посвященная итогам предложения о создании объединения, должна состояться в ближайшее время.

"Следующим этапом нашей работы может стать разработка конкретной дорожной карты по реализации проектов сотрудничества в формате Россия - страны Персидского залива, в нее бы вошли конкретные проекты в развитии алюминиевой промышленности, а также химической, фармацевтической, в сфере сельского хозяйства, судостроения, авиации", - отметил С.Цыб.

Он также подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильности на алюминиевом рынке, "эту проблему может решить только устранение мирового структурного дисбаланса практически по всей отраслевой цепочке". Министерство промышленности и торговли предпринимает усилия, чтобы проблема перепроизводства в мировой алюминиевой промышленности не стала хронической, сказал он.