Проекты модернизации Владморрыбпорта готова поддержать власть Приморья

Владивостокский морской рыбный порт в преддверии профессионального праздника его работников – Дня рыбака посетил губернатор Приморья Владимир Миклушевский. С руководством Владморрыбпорта глава края обсудил не только основные направления работы предприятия, но и перспективы развития всего рыбной отрасли Приморья, а также встретился с портовиками.

Член совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денис Сарана провёл для губернатора ознакомительную экскурсию, во время которой рассказал об основных достижениях предприятия: «Наш порт занимает лидирующие позиции в России по перевалке мороженой рыбопродукции с объёмами выгрузки свыше трёхсот тысяч тонн. Развитая инфраструктура позволяет эффективно обрабатывать до четырёх рыбных судов единовременно, а холодильно-складской комплекс в состоянии накапливать до пятнадцати тысяч тонн продукции».

Руководство Владморрыбпорта акцентировало внимание главы края на модернизации холодильно-складского комплекса за счёт строительства новой холодильной установки. Именно этот проект позволил предприятию получить статус резидента Свободного порта. В прошлом году грузооборот ВМРП составил больше 3,3 миллиона тонн.

«У нас есть проблема: в Дальневосточном федеральном округе ни один холодильник не аккредитован по еврономеру. Можно было бы отправлять рефрижераторные контейнеры прямо на Европу. Однако наш проект нового холодильника соответствует всем необходимым стандартам для получения аккредитации», – пояснил главе края советник генерального директора ОАО «Владморрыбпорт» Дмитрий Лёгкий.

После осмотра контейнерного терминала и холодильных установок Владимир Миклушевский и Денис Сарана встретились с трудовым коллективом. Портовики задавали губернатору все интересующие их вопросы – от профильных до бытовых.

Губернатор Приморья поддержал идею порта о развитии на его базе береговой переработки рыбопродукции.

«Максимальная переработка рыбы на российском берегу – задача, которую поставил президент России Владимир Путин. Сейчас по разным причинам наша рыба в малообработанном виде идёт в тот же Китай, Корею, Японию и там перерабатывается. У нас есть предприятия, которые осваивают такие рынки переработки, но пока их мало. Нам необходимо эту отрасль отладить, чтобы, как говорят экономисты, добавленная стоимость оставалась в Приморье, а говоря простыми словами, создавались рабочие места и поступали налоги в бюджет. С вашим руководством мы на эту тему поговорили. У компании есть планы наладить здесь, в порту, переработку – мы их готовы поддержать», – заверил Владимир Миклушевский.

Помимо внимания губернатора края Владморрыбпорт недавно попал в поле зрения органов исполнительной власти федерального масштаба. Заместитель министра сельского хозяйства страны Евгений Громыко предложил идею создания общероссийского сельскохозяйственного хаба. Производственные возможности Владморрыбпорта позволяют в обозримом будущем удовлетворить спрос российских потребителей. Только один новый холодильный комплекс сможет вмещать до 40 тысяч тонн рыбы. При этом есть вся необходимая инфраструктура: причалы оборудованы для быстрой перегрузки с борта судна в морозильный комплекс; отработана вся дальнейшая логистическая цепочка. Общий объём капитальных вложений в модернизацию портового комплекса оценивается в 1,2 миллиарда рублей.

Станислав ДМИТРИЕВ

Фото: primorsky.ru