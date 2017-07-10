Siemens: две турбины перевезены в Крым с нарушением контрактов

Немецкая компания Siemens в понедельник заявила, что турбины, предназначавшиеся для российских клиентов в Тамани, могли быть поставлены в Крым в нарушение условий договора. Пресс-служба компании распространила сообщение, предупредив о юридических мерах.

"Siemens из надежных источников получила информацию, что как минимум две из четырех наших турбин, которые были поставлены для проекта в Тамани на юге России, были перевезены в Крым вопреки нашей воле. Такое развитие событий показывает ясное нарушение контрактов на поставку, которые ясными словам запрещают нашим клиентам осуществлять поставки в Крым. На протяжении последних месяцев наши клиенты несколько раз в переписке подтвердили, что поставки в Крым не последует", - цитирует сообщение ТАСС.

Фирма настаивает на том, чтобы перенаправленные на полуостров турбины были возвращены в пункт первоначальной поставки - в Тамань.