Министр энергетики России Александр Новак назвал "откровенным саботажем" действия Еврокомиссии по проекту строительства газопровода "Северный поток-2". По словам главы Минэнерго, видно вмешательство органа исполнительной власти Европейского союза в коммерческие переговоры.

"Видим откровенный саботаж экономически обоснованных и привлекательных для потребителей инфраструктурных проектов, таких как "Северный поток-2". Вмешательство в коммерческие отношения компании", - цитирует Новака ТАСС.

Еврокомиссия, как сообщалось ранее, подготовила проект мандата на ведение переговоров с Россией по трубопроводу, проходящему по дну Балтийского моря от России до Германии. К мощностям газопровода "Северный поток - 2" должны быть допущены другие российские компании, помимо "Газпрома".

Накануне президент Украины Петр Порошенко во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве поблагодарил его за сотрудничество по предотвращению строительства проекта "Северный поток - 2".