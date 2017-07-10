Банк России передал материалы дела в отношении банка "Югра" в правоохранительные органы.

Центральный банк ввел в банке "Югра" временную администрацию.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО БАНК "ЮГРА" приостановлены, - сообщил ранее в понедельник ЦБ. По данным ЦБ что руководство кредитной организации не смогло ничего сделать для улучшения ситуации, и банк потерял свою ликвидность.

Банк "Югра" - одна из старейших кредитных организаций России, был создан в начале 90-х годов. Входит в топ-30.

Под страховое покрытие попадают порядка 170 миллиардов рублей физических лиц. При необходимости ЦБ обещает увеличить финансирование АСВ. В соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Выплаты вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен АСВ.

В руководстве банка назвали решение ЦБ непонятным и подчеркнули, что менеджмент кредитной организации об этом не предупредили.

По словам президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, сложности в банке начались давно, - передает "Эхо Москвы".

"Аргументы недели" писали, что Центральный банк России ввел в банке "Югра" временную администрацию.