Два московских банка были лишены лицензий

ЦБ РФ в понедельник, 10 июля, отозвал лицензию сразу у двух столичных кредитных организаций.

Согласно последней информации, в настоящий момент речь идет о банке "Премьер Кредит", а также Сталь Банке, которые являются участниками системы страхования вкладов. Как уточняет РБК, лицензия у банка "Премьер Кредит" была отозвана в связи с высокорискованной кредитной политикой. Что касается Сталь Банка, то он лишился лицензии из-за рискованной бизнес-модели.

Уточняется, что ЦБ не раз осуществлял надзорное регулирование в отношении "Премьер Кредита", но руководство банка так и не изменило порядок ведения дел.