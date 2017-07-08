Путин уверен, что российская экономика вышла из рецессии

Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге об очевидном росте российской экономики. "Российская экономика - совершенно определенно можно это сказать - вышла из рецессии", - заявил российский лидер.

По словам президента, экономика у нас растет третий и даже четвертый квартал подряд. Путин привел данные высказал прогноз: "В мае рост российской экономики превысил 3-3,1%, думаю, что у нас будет в среднем по году по 2017-му 2% роста", - передает ТАСС.



"Резервы Центрального банка уже выросли до $412 млрд, на 40% увеличились доходы федерального бюджета". "Это все на фоне достаточно низкой инфляции - 4,4%", - сказал он и напомнил про низкий уровень безработицы - 5,2%.

По мнению российского лидера, "все это вместе не может ни вселять оптимизм".

Путин назвал тему развития мировой экономики самой важной, которую обсуждали участники G20.