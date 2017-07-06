Ростех закупил турбины для ТЭС в Крыму на вторичном рынке

Госкорпорация "Ростех" прокомментировала закупку турбины для Симферопольской и Севастополькой ТЭС в Крыму.

"Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию), строящий в Крыму ТЭС, не закупал турбины для крымских станций напрямую у немецкой компании Siemens, компания приобрела четыре комплекта газовых турбин на вторичном рынке.

О том, что, игнорируя санкции, в Крым поставлены турбины производства немецкой Siemens, - передало агентство Reuters со ссылкой на свои источники. В российском представительстве Siemens факт поставки опровергли, - передает ТАСС.

Строительство двух тепловых электростанций по 470 МВт запланировано федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года", которая предусматривает на развитие энергетики полуострова 49 млрд рублей. ТЭС возводит компания "Технопромэкспорт", входящая в "Ростех".