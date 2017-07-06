Уровень июньской инфляции шокировал Центробанк

Уровень инфляции в России за июнь оказались неприятным сюрпризом для Банка России. Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев отметил, что шок в июне большой.

По его данным, не факт, что ускорение инфляции будет в июле. "Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3%. Я за июль пока не уверен. Но шок в июне большой - это негативный сюрприз - 4,4%", - пояснил в один из топ-менеждеров Центробанка.

Дмитриев заявил, что регулятор ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, но фактический рост оказался выше ожиданий ЦБ.

"Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем", - цитирует ТАСС директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ.