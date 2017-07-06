Минэкономразвития назвало погоду основной причиной роста безработицы

Погода никому в России весной и летом в этом году не дает покоя. Минэкономразвития РФ назвало погоду основной причиной роста безработицы в мае 2017 года. Холода повлияли на работу в сельском хозяйстве, туризме и ресторанном бизнесе.

В отчете ведомства, опубликованном на сайте 6 июля, говорится: "В мае текущего года температура воздуха в среднем по России была на 2,2°C ниже, чем в мае предыдущего года, что не могло не сказаться на уровне экономической активности и ее составляющих".

Холода повлияли на экономический рост в мае роизводства электроэнергии и добычи природного газа и угля. В то же время, как отметили в Минэкономразвития, "холодная погода стала основной причиной некоторого роста уровня безработицы в мае в результате меньшего, чем обычно, сезонного роста занятости в сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе".

В промышленности холодная погода была вовсе не единственным фактором высоких результатов Так, в обрабатывающей промышленности, продемонстрировавшей рост на 5,7% г/г, устойчиво увеличивают выпуск пищевая промышленность, химический комплекс, деревообработка. Кроме того, устойчивый рост демонстрирует транспортное машиностроение.

По оценкам, основанным на динамике импорта и производства инвестиционных товаров и динамике строительства, в мае также продолжилось восстановление инвестиционной активности.

По оценке Минэкономразвития в мае рост ВВП ускорился до 3,1% в годовом выражении с 1,7% г/г в апреле. Рост ВВП за январь – май 2017 года оценивается в 1,3%.