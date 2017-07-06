На чем приходится экономить россиянам

Россиянам приходится экономить на еде, особенно на деликатесах; на путешествиях, на развлечениях, на ресторанах, на гаджетах. Социологи узнали, на чем экономили жители России в прошлом году.

По данным исследоватеьского центра Ромир, за 2916 год с 11% до 18% увеличилась доля россиян, которые ни на чем не экономят. Немного сократилось число и тех граждан, кто экономит на покупке продуктов питания в целом. Четверо из десяти россиян (39%) заявляют о том, что им приходится экономить на еде.

По остальным ж статьям расходов доля вынужденных экономить за последний год только выросла, причем по некоторым – в разы. Каждый третий россиянин в ходе опроса заявил, что ему приходится сокращать расходы на путешествия, развлечения, одежду. Каждый пятый – на рестораны и алкоголь. В 2,5 раза за прошедший год выросла доля экономящих на медицинских услугах и занятиях спортом, втрое – на бытовых услугах, вчетверо – на транспорте и мобильной связи.

Судя по ответам респондентов, период тяжелой экономической ситуации для россиян продолжается, причем все еще с тенденцией к ухудшению.

По данным Ромир, продолжила расти доля экономящих на покупке одежды и обуви – с 31% до 33%. Продолжилось увеличение числа россиян, экономящих на косметике – с 11% до 15%.

Так, два года назад незначительная доля респондентов – от 3 до 5% – декларировала планы по экономии на бытовых услугах, транспорте, медицине, занятиях спортом, мобильной связи. По результатам прошлогоднего опроса эти планы подтвердились где-то полностью, где с разницей в 1-2%.

Последний опрос показал, что за год доля экономящих на этих статьях расходов увеличилась в разы. На медицинских расходах в течение последнего года пришлось экономить 16% россиян, тогда как год назад этот показатель равнялся 6%. На бытовые услуги (химчистки, прачечные, ремонт обуви) за последний год сократили свои расходы 13% респондентов при аналогичном показателе в 4% в прошлом году.

Похожая тенденция по увеличению доли экономящих россиян наблюдает и по статьям расходов на мобильную связь (с 3% до 12%), транспорт (с 3% до 11%), оплату занятий спортом (с 4% до 10%). И эти цифры значительно превосходят показатели по планам на экономию, объявленным россиянами два года назад.