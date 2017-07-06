В четверг, 6 июля, пресс-служба оператора украинской газотранспортной системы, компании "Укртрансгаз" сделала важное заявление.

"Газпром", по некоторым данным, увеличил заявку на транзит газа в Европу через территорию Украины до 272 миллионов кубометров в сутки. Как уточняют в компании "Укртрансгаз", эти показатели являются максимумом за долгие годы для заявок в межотопительный сезон, передает РИА "Новости".

Отмечается, что тенденция на увеличение объемов транзита газа в ЕС была зафиксирована еще в апреле текущего года.