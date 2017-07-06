Киев: "Газпром" увеличил заявку на транзит газа через территорию Украины
6 июля 2017, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 6 июля, пресс-служба оператора украинской газотранспортной системы, компании "Укртрансгаз" сделала важное заявление.
"Газпром", по некоторым данным, увеличил заявку на транзит газа в Европу через территорию Украины до 272 миллионов кубометров в сутки. Как уточняют в компании "Укртрансгаз", эти показатели являются максимумом за долгие годы для заявок в межотопительный сезон, передает РИА "Новости".
Отмечается, что тенденция на увеличение объемов транзита газа в ЕС была зафиксирована еще в апреле текущего года.