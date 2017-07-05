Экономические показатели «Газпрома» растут

Таковы главные итоги годового собрания акционеров в Москве, на котором 30 июня побывал редактор еженедельника «Аргументы недели Енисей» информационного агентства Sibargument.ru, советник президента Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» Андрей Думанский.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» утвердило годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность компании за 2016 год. Принято решение о распределении прибыли компании по результатам прошлого года. Бюджету страны ничего не грозит, главный налогоплательщик страны движется вверх по всем финансовым показателям.

Собрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» за 2016 год – 8,0397 руб. на одну акцию (на 1,9% больше, чем в прошлом году). Дивиденды составляют 20% от прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром», по международным стандартам финансовой отчётности за 2016 год.

Собрание утвердило аудитором Общества на 2017 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Собрание утвердило Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром» в новой редакции, а также согласовало участие ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный газовый центр – некоммерческой ассоциации, объединяющей, в частности, такие газовые компании, как ENGIE, Fluxys, NIGC, OMV, Statoil, Swissgas, а также Мировой энергетический совет.

Алексей Миллер и Виктор Зубков избраны на новый срок

Вновь избранный Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков после встречи с директорским корпусом принял эпизодическое участие в ежегодной пресс-конференции для главных редакторов СМИ России, осветив тему газификации страны. Готовность ряда регионов принять газовое топливо вызывает тревогу, поскольку инфраструктура не готова. Лишь 19 регионов качественно и полностью выполнили технические требования. Несмотря на то что у населения есть желание, а журналисты, отражая чаяния людей, задают вопросы, интенсивность газификации будет зависеть прежде всего от региональных руководителей и местных властей.

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провёл двухчасовую пресс-конференцию на одном дыхании. Чувствовалось, что главный газовый руководитель на подъёме, все промежуточные итоги года для глобальной энергетической компании хорошие.

Вот лишь несколько тем, которые волновали акул пера: «Газпром» не исключает, что в проект по сжижению газа войдут «Балтийский СПГ» в Усть-Луге и другие российские компании в качестве акционеров; «Газпром» реанимирует работу по реализации проекта «Владивосток СПГ»; «Газпром» считает, что проект газопровода «Северный поток-2» не нуждается в особом правовом режиме, возможность установления которого в настоящее время активно обсуждают власти ЕС; «Газпром» не планирует преференций по ценам на газ «Турецкого потока» для европейских потребителей.

«Газпром» и китайская CNPC планируют в ближайшие дни подписать документ о точных сроках начала поставок газа по газопроводу «Сила Сибири». Газ уже в ближайшее время пойдёт на Китай. Турецкий поток, Северный поток и Китайский могут полностью перекроить «газовую карту мира». Уже сегодня «Газпром» за первое полугодие увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 12,4%, или на 10,5 миллиарда кубометров.

Особняком стояла тема Украины. Перестройка газотранспортных потоков на территории России предопределяет, что транзит российского газа через Украину к началу 2020 года может составить от 10 до 15 миллиардов кубометров в год.

«Газпром» ждёт решения суда по спору с «Нафтогазом» до конца года (в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража взыскание с НАК «Нафтогаз Украины» в пользу «Газпрома» превышает сумму 1,7 миллиарда долларов).

В зале, где присутствовали более четырёх сотен журналистов, прозвучал и вопрос об отставке. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что не слышал и не читал в СМИ о своём возможном уходе с занимаемого поста. И комментируя вопрос журналиста из зала о его губернаторстве в Санкт-Петербурге, предложил ныне действующему губернатору со своей командой сыграть в футбол на новом стадионе с административной командой «Газпром». Кстати, дополнительно он сообщил, что на сегодняшний день около 90% сотрудников переведено из Москвы на постоянную работу в Питер и уже скоро начнутся отделочные работы в новом здании корпорации. Всё идет к тому, что «Газпром» уйдет в Северную столицу.

Андрей Думанский

фото с сайта www.gazprom.ru