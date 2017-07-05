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Ткачев назвал дату полного импортозамещения в России

5 июля 2017, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Ткачев назвал дату полного импортозамещения в России
pixabay.com

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев уверен, что через несколько лет Россия сможет полностью обходиться без импортных продуктов, поскольку отечественный агропромышленный комплекс демонстрирует стремительное развитие.

По его подсчетам, за последние три года страна сократила объемы импорта продуктов в 2,5 раза. В частности, это происходит за счет государственной поддержки, оказываемой аграриям. По прогнозам Ткачева, уже через 5-7 лет страна сможет не только полностью обеспечивать себя отечественными продуктами питания, но и выйти на другие рынки.

Сегодня правительство России продлило продэмбарго в отношении западных стран до конца 2018 года, что будет только на руку отечественным производителям.

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Москвичку взяли в заложники двое мужчин и два дня издевались над ней

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ФИНАЛ Prime Selection-2017 пройдет в Краснодаре

В Краснодаре пройдет ФИНАЛ Prime Selection-2017. В рамках вечера пройдет ФИНАЛ международного турнира Prime Selection-2017 с участием сильнейших бойцов года, который выявит 7 чемпионов в 7 весовых категориях.

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Тайник с 90 кг наркотиков нашли в Ленинградской области

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«Мы вернули Крым, вам вернуть Аляску!»

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В рамках обысков в Брюсселе нашли автоматы Калашникова

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Вертолёт Bell-206 разбился в Бурятии

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В России в ближайшие недели начнутся работы над сверхтяжелой ракетой

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В ближайшие недели в России может быть принято решение о начале проектирования сверхтяжелой ракеты-носителя. Данную информацию предоставил сегодня источник в ракетно-космической отрасли страны.

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