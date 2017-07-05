Ткачев назвал дату полного импортозамещения в России

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев уверен, что через несколько лет Россия сможет полностью обходиться без импортных продуктов, поскольку отечественный агропромышленный комплекс демонстрирует стремительное развитие.

По его подсчетам, за последние три года страна сократила объемы импорта продуктов в 2,5 раза. В частности, это происходит за счет государственной поддержки, оказываемой аграриям. По прогнозам Ткачева, уже через 5-7 лет страна сможет не только полностью обеспечивать себя отечественными продуктами питания, но и выйти на другие рынки.

Сегодня правительство России продлило продэмбарго в отношении западных стран до конца 2018 года, что будет только на руку отечественным производителям.