ЦБ РФ лишил лицензии один из московских банков

В среду, 5 июля, на официальном сайте Банка России появилось сообщение об отзыве лицензии у одной из столичных кредитных организаций.

Речь, согласно последним данным, идет о Московском национальном инвестиционном банке. На сайте ЦБ уточняется, что причиной отзыва лицензии является участие организации в "сомнительных транзитных операциях". Более того, банк не соблюдал ключевые положения "антиотмывочного" законодательства РФ, а также проводил крайне рискованную кредитную политику.

Отметим, что по величине активов вышеуказанная организация на 1 мая текущего года занимала 515-е место в банковской системе страны. Эту информацию предоставляет РИА "Рейтинг".