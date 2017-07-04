МВФ заморозил очередной транш для Украины
4 июля 2017, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]
//Экономика 13+
4 июля 2017, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]
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//Общество
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//Общество
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//Общество
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«Ностальгия по Сталину в нашей стране вызвана топтанием собственной истории!»
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В Турции из школьной программы изъяли теорию Дарвина, учителя протестуют
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