МВФ заморозил очередной транш для Украины

Верховная рада Украины не успевает принять все законодательные акты, которые требует МВФ в обмен на деньги. По этой причине очередной транш для Украины в размере 1,9 млрд долларов заморожен МВФ до осени.

О заморозке очередного транша журналистам рассказал глава кабинета министров Украины Владимир Гройсман, пишет «РГ».

В пакете законов, которые Верховная рада не успела принять, чтобы получить кредит от МВФ, скандальный закон о продаже украинских сельхозземель иностранным инвесторам.

Гройсман признался, что с принятием закона возникли некоторые трудности: закон почти готов, но в нем нет гарантий украинским аграриям по долгосрочному финансированию сельхозземель по доступным ценам. Однако, Гройсман подчеркнул, что Украина намерена добиться выполнения всех условий МВФ.