Россия и Китай подписали порядка 20 контрактов о сотрудничестве

Российский президент Владимир Путин 4 июля провел переговоры со сворим китайским коллегой, председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи подписано порядка двадцати договоров о сотрудничестве.

Порядка двух десятков документов о сотрудничестве в различных отраслях экономики подписали 4 июля Владимир Путин и Си Цзиньпин, пишет газета «Известия».

Договоренности о сотрудничестве достигнуты в области информационного пространства, киноиндустрии, санитарно-эпидемиологического комфорта и транспорта.

Стороны подписали также Меморандум о взаимопонимании между Министерствами сельского хозяйства, - Россия и Китай намерены укреплять сотрудничество в этой сфере.